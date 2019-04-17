2019-04-17T12:06:55+03:00
Звезды

Скончалась педагог рязанского музыкального колледжа Людмила Фетисова

За годы работы в учреждении преподаватель выпустила десятки специалистов
Александр РАДЫГИН
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Через месяц Людмиле Фетисовой должно было исполниться 48 лет. Фото: личная страница преподавателя в ВК.Через месяц Людмиле Фетисовой должно было исполниться 48 лет. Фото: личная страница преподавателя в ВК.
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16 апреля скончалась преподаватель предметно-цикловой комиссии «Хоровое дирижирование» Рязанского музыкального колледжа имени Пироговых, руководитель Дельфийской сборной Рязанской области Людмила Вячеславовна Фетисова. Свои соболезнования принесло руководство регионального министерства культуры.

Людмила Вячеславовна работала в колледже с 1994 года. За это время выпустила десятки специалистов, продолживших свое обучение в ВУЗах России. С сентября 2017 года работала в должности заведующей методическим кабинетом.

Людмила Фетисова координировала организацию и проведение региональных мероприятий на территории Рязанской области:

- Общероссийских конкурсов «Молодые дарования России»;

- «Лучший преподаватель детской школы искусств»;

- «50 лучших детских школ искусств»;

- присуждение именной стипендии губернатора Рязанской области «Юные дарования».

Министерство культуры и туризма Рязанской области выражает глубокие соболезнования семье, родным и близким Людмилы Вячеславовны Фетисовой.

Светлая память о прекрасном педагоге, музыканте и замечательном человеке навсегда останется в сердцах ее учеников, коллег и друзей.

Награждена:

- Почетной грамотой управления культуры Рязанской области (2004);

- Почетной грамотой управления образования, науки и молодежной политики Рязани (2009);

- Благодарностью Комитета по делам молодежи Рязанской области (2009, 2011);

- Почетной грамотой министерства образования и науки РФ (2009);

- благодарственным письмом губернатора Рязанской области (2013);

- благодарственным письмом Национального Дельфийского совета России (2013) и многим другим.

Напомним, ранее мы сообщали о смерти ведущего преподавателя Рязанского музыкального колледжа имени Пироговых Александра Надейкина и преподавателя рязанской Детской школы искусств №7 Ольги Товпеко.

ИСТОЧНИК KP.RU

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