Скончалась педагог рязанского музыкального колледжа Людмила Фетисова
16 апреля скончалась преподаватель предметно-цикловой комиссии «Хоровое дирижирование» Рязанского музыкального колледжа имени Пироговых, руководитель Дельфийской сборной Рязанской области Людмила Вячеславовна Фетисова. Свои соболезнования принесло руководство регионального министерства культуры.
Людмила Вячеславовна работала в колледже с 1994 года. За это время выпустила десятки специалистов, продолживших свое обучение в ВУЗах России. С сентября 2017 года работала в должности заведующей методическим кабинетом.
Людмила Фетисова координировала организацию и проведение региональных мероприятий на территории Рязанской области:
- Общероссийских конкурсов «Молодые дарования России»;
- «Лучший преподаватель детской школы искусств»;
- «50 лучших детских школ искусств»;
- присуждение именной стипендии губернатора Рязанской области «Юные дарования».
Министерство культуры и туризма Рязанской области выражает глубокие соболезнования семье, родным и близким Людмилы Вячеславовны Фетисовой.
Светлая память о прекрасном педагоге, музыканте и замечательном человеке навсегда останется в сердцах ее учеников, коллег и друзей.
Награждена:
- Почетной грамотой управления культуры Рязанской области (2004);
- Почетной грамотой управления образования, науки и молодежной политики Рязани (2009);
- Благодарностью Комитета по делам молодежи Рязанской области (2009, 2011);
- Почетной грамотой министерства образования и науки РФ (2009);
- благодарственным письмом губернатора Рязанской области (2013);
- благодарственным письмом Национального Дельфийского совета России (2013) и многим другим.
Напомним, ранее мы сообщали о смерти ведущего преподавателя Рязанского музыкального колледжа имени Пироговых Александра Надейкина и преподавателя рязанской Детской школы искусств №7 Ольги Товпеко.
ИСТОЧНИК KP.RU