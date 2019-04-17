2019-04-17T11:41:46+03:00
Общество

«Рязаньгоргаз» напоминает о необходимости согласования работ в охранных зонах газопроводов

Самовольные действия могут привести к серьезным авариям
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Специалисты компании «Рязаньгоргаз» напоминают, что российским законодательством установлены охранные зоны газопроводов – это необходимо для безопасности людей и сохранности сетей.

В границах этих зон запрещено любое строительство, снос и реконструкция объектов с газораспределительными сетями. Нельзя повреждать или перемещать опознавательные знаки, установленные газовиками, устраивать свалки и склады, разводить огонь.

– Трассы подземных газопроводов обозначаются опознавательными знаками, на которых указано расстояние до газопровода, глубина его заложения, величина охранной зоны и телефон районной эксплуатационной службы. Однако это не значит, что можно самостоятельно определять трассы газопровода на местности: все земляные работы в охранной зоне должны проводиться после согласования с эксплуатирующей организацией и получения письменного разрешения, – говорится в сообщении «Рязаньгоргаз».

Тем, кто намерен производить работы, необходимо не менее чем за 3 рабочих дня до их начала пригласить на место представителя обслуживающей газопроводы организации.

Кстати, аварии на объектах газораспределения часто связаны с механическими повреждениями газопроводов именно во время земляных работ в их охранной зоне – когда люди действуют с нарушениями норм и без разрешительной документации.

– В случае нарушения «Правил охраны газораспределительных сетей» и повреждения газопроводов виновные юридические и физические лица несут ответственность и компенсируют убытки, причиненные организации-собственнику, в порядке, предусмотренном законодательством РФ, – напоминают газовики.

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На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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