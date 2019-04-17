2019-04-17T09:43:36+03:00
Происшествия

В Рязанской области насмерть сбили молодого пешехода

Он переходил проезжую часть по переходу
Мария БЛИНОВА
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сообщает пресс-служба УМВД России по Рязанской области.сообщает пресс-служба УМВД России по Рязанской области.
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16 апреля около 22.30 в Рязанском районе произошло смертельное ДТП, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции.

Трагедия случилась на 214 км трассы М-5 «Урал». 47-летний рязанец на легковушке Opel ехал в сторону Москвы и сбил 27-летнего мужчину. По предварительной информации, пешеход переходил через дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. От полученных травм молодой мужчина скончался на месте.

Кроме этой аварии за прошедшие сутки на дорогах области зарегистрировано еще 4 ДТП, в которых 3 человека погибли и 10 травмированы. В 32 ДТП пострадали только автомобили. Инспекторы задержали двух пьяных водителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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