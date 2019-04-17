В рязанской колонии до смерти избили заключенного

СЕГОДНЯ 09:00 2019-04-17T09:01:19+03:00

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Рязанский районный суд вынес приговор об избиении заключенного в местной колонии. Пострадавший скончался от полученных травм.

Преступление произошло в октябре 2018 года при попустительстве дежурной смены. Утром в туалете один из осужденных из-за личной неприязни к другому сидельцу (как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, такое отношение было связано с неким заболеванием последнего) не менее пяти раз ударил его в область живота и грудной клетки.

Через некоторое время мужчина почувствовал себя плохо, из медчасти был госпитализирован в отделение реаниматологии и интенсивной терапии ОКБ, где его не смогли спасти.

Подсудимый вину не признал, хотя первоначально сам явился с повинной. Его приговорили к 9 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU