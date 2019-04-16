2019-04-16T17:27:24+03:00
Звезды

Из-за нехватки площадей в касимовских библиотеках портятся книжные фонды

Отсутствие финансирования делает книги недоступными для читателей
Александр РАДЫГИН
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Власти города бьют тревогу: общество может навсегда лишиться многих книжных ценностей.Власти города бьют тревогу: общество может навсегда лишиться многих книжных ценностей.Фото: Евгения ГУСЕВА
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В Касимове существует ряд проблем, которые сдерживают развитие библиотечного дела. Об этом сообщается в муниципальной программе «Развитие культуры и туризма города Касимов». По данным местных властей, главная проблема — неудовлетворительное состояние фондов.

«Очень низкий уровень финансирования. Приток изданий в фонды библиотек муниципалитетов осуществляется за счет федеральных трансфертов», — говорится в сообщении.

Реализуемая с 1998 года Концепция национальной программы сохранения библиотечных фондов РФ позволила системно подойти к решению дорогостоящей задачи сохранения библиотечных фондов и дала реальные результаты. Однако при нынешних объемах финансирования работа в данном направлении будет осуществляться десятилетиями. За это время погибнут многие книжные ценности и носители информации, которых лишится общество навсегда.

Кроме того, большинство зданий и помещений библиотек Касимова не отвечает современным требованиям к обслуживанию читателей и к хранению фондов. Библиотеки испытывают острый недостаток площадей, что ведет к «штабелированию» и порче фондов. Это делает их недоступными для читателей, увеличивает количество отказов на выдачу литературы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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