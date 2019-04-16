Пьяный отец избил инспекторов, забиравших ребенка у него и супруги

СЕГОДНЯ 17:18 2019-04-16T17:27:11+03:00

Горе-родители предпочитали устраивать посиделки с бутылкой спиртного, а не проводить время с дочерью

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В Шилове перед судом предстанет житель села Тырново, напавший на инспекторов подразделения по делам несовершеннолетних. Последние пытались забрать у него и супруги маленькую дочку, воспитанию которой родители предпочитали пьяные посиделки.

Во время одной из таких в январе текущего года и нагрянули гости в полицейской форме. Они убедились, что информация о горе-мамаше и горе-папаше верна, объявили о намерении составить на них протокол и передать девочку ее бабушке.

Когда женщина-инспектор уже начала одевать ребенка, отец ударил ее по спине ногой и не меньше четырех раз кулаками. Напарник вступился, но тут же получил удар в лицо, от которого рухнул носом на стоявшую на столе рюмку.

«С. получил телесные повреждения в виде раны в области спинки носа, ссадины в левой области головы, кровоподтека в правой лобной области головы, ссадины в области левой кисти», - перечисляет пресс-служба райсуда.

В конце концов с буйным родителем справились. Ему вменяют насилие в отношении представителей власти, в том числе опасное для здоровья.

ИСТОЧНИК KP.RU