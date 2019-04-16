До зимы газ проведут в 11 рязанских сел и деревень

СЕГОДНЯ 16:56 2019-04-16T16:56:13+03:00

Еще в ряде населенных пунктов установят необходимое для газового отопления оборудование

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16 апреля состоялось заседание правительства Рязанской области, на котором, в частности, утвердили субсидий из региональной казны, предназначенные муниципальным образованиям на газификацию.

В этом году 16 муниципалитетов получат в сумме более 55 млн рублей: деньги пойдут на возведение газораспределительных сетей, котельных и автономных источников объектов теплоснабжения, сообщает пресс-служба правительства.

Газифицируют 11 сел и деревень:

– д. Городецкие Выселки Захаровского района;

– с. Бетино Касимовского района;

– села Лесуново, Былино и д. Чащино Клепиковского района;

– с. Большое Село Пронского района;

– д. Матчино Рязанского района;

– д. Обрезки Сапожковского района;

– д. Ефремовские Хутора Старожиловского района;

– с. Малый Пролом Шацкого района;

– с. Алехово Шиловского района.

Газ проведут и на улицу Есенина в райцентре Милославское, улицу Рабочую в селе Победное Скопинского района.

В селе Макеево Путятинского и в поселке Дубровка Чучковского районов построят уличные сети. А в деревне Лопухи Рязанского района – установят распределительный газопровод.

Деньги заложены и на возведение двух котельных для средних школ – села Веретье Спасского и села Липяги Милославского районов.

ИСТОЧНИК KP.RU