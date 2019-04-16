До зимы газ проведут в 11 рязанских сел и деревень
16 апреля состоялось заседание правительства Рязанской области, на котором, в частности, утвердили субсидий из региональной казны, предназначенные муниципальным образованиям на газификацию.
В этом году 16 муниципалитетов получат в сумме более 55 млн рублей: деньги пойдут на возведение газораспределительных сетей, котельных и автономных источников объектов теплоснабжения, сообщает пресс-служба правительства.
Газифицируют 11 сел и деревень:
– д. Городецкие Выселки Захаровского района;
– с. Бетино Касимовского района;
– села Лесуново, Былино и д. Чащино Клепиковского района;
– с. Большое Село Пронского района;
– д. Матчино Рязанского района;
– д. Обрезки Сапожковского района;
– д. Ефремовские Хутора Старожиловского района;
– с. Малый Пролом Шацкого района;
– с. Алехово Шиловского района.
Газ проведут и на улицу Есенина в райцентре Милославское, улицу Рабочую в селе Победное Скопинского района.
В селе Макеево Путятинского и в поселке Дубровка Чучковского районов построят уличные сети. А в деревне Лопухи Рязанского района – установят распределительный газопровод.
Деньги заложены и на возведение двух котельных для средних школ – села Веретье Спасского и села Липяги Милославского районов.
ИСТОЧНИК KP.RU