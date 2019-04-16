В рязанской Солотче два дня подряд будут отключать свет

СЕГОДНЯ 16:33 2019-04-16T16:33:48+03:00

Его не будет по 6,5 часов в день

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В среду и четверг, 17 и 18 апреля, в поселке Солотча будут отключать электричество, сообщила пресс-служба администрации Рязани. Это необходимо для организации работ на воздушной линии, уточнили в управлении энергетики и жилищно-коммунального хозяйства города.

17 апреля с 9.30 до 16.00 света не будет на улице Первомайской – дома с 51 по 99.

18 апреля в те же часы без электричества останутся жильцы домов, расположенных по адресам:

– улица Железнодорожная – с 1по 51;

– улица Дачная – с 1 по 17;

– улица Куркова – с 3 по 26.

ИСТОЧНИК KP.RU