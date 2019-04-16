2019-04-16T15:01:39+03:00
Экономика

Деньги «на черный день» в Рязани потратили на праздники

При этом чиновники допустили целый ряд нарушений
Антон КОНОВАЛОВ
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Больше половины резервного фонда Рязани в 2018 году администрация потратила на организацию культурно-массовых мероприятий. Такая информация содержится в заключении контрольно-счетной палаты на отчет об исполнении городского бюджета.

Резервный фонд создается для финансового обеспечения непредвиденных расходов, говорят нормативные документы. При этом из 9 миллионов рублей, предназначенных для решения неотложных задач (по сути, «на черный день»), 5,4 миллиона получило управление культуры.

В частности, деньги пошли на фестиваль спорта «Евпатий Коловрат» и увеселения в Лесопарке. Закупались призы, наградной материал, новогодние костюмы, зрительские трибуны… Почти 1,4 миллиона стоил казне домик Деда Мороза.

Кстати, при использовании управлением культуры упомянутых субсидий аудиторы нашли ряд нарушений. Выявлены признаки искусственного дробления сделок, расходование средств без применения конкурентных способов закупки, что влечет риск избыточных затрат и срыва сроков исполнения контрактов

ИСТОЧНИК KP.RU

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