Рязанец на «Жигулях» снес в Михайловском районе две иномарки и погиб

СЕГОДНЯ 14:22 2019-04-16T14:22:06+03:00

Полиция работает на месте смертельного ДТП и устанавливает все обстоятельства происшествия

Изменить размер текста: A A

Рязанские полицейские работают на месте трагического ДТП в Михайловском районе, сообщает пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

По данным полиции, 16 апреля в 11:30 в поселке Классон 34-летний местный житель за рулем автомобиля «Жигули» 15-ой модели столкнулся с Volkswagen, после чего по инерции врезался в припаркованную Toyota.

В результате дорожного происшествия водитель отечественного автомобиля погиб после второго столкновения, два его пассажира получили травмы.

Обстоятельства ДТП уточняются.

ИСТОЧНИК KP.RU