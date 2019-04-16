Рязанец на «Жигулях» снес в Михайловском районе две иномарки и погиб
Полиция работает на месте смертельного ДТП и устанавливает все обстоятельства происшествия
ДТП произошло в поселке Классон.Фото: Александр ГЛУЗ
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Рязанские полицейские работают на месте трагического ДТП в Михайловском районе, сообщает пресс-служба УМВД России по Рязанской области.
По данным полиции, 16 апреля в 11:30 в поселке Классон 34-летний местный житель за рулем автомобиля «Жигули» 15-ой модели столкнулся с Volkswagen, после чего по инерции врезался в припаркованную Toyota.
В результате дорожного происшествия водитель отечественного автомобиля погиб после второго столкновения, два его пассажира получили травмы.
Обстоятельства ДТП уточняются.
ИСТОЧНИК KP.RU