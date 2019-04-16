2019-04-16T14:22:06+03:00
Происшествия

Рязанец на «Жигулях» снес в Михайловском районе две иномарки и погиб

Полиция работает на месте смертельного ДТП и устанавливает все обстоятельства происшествия
Александр РАДЫГИН
Поделиться:
ДТП произошло в поселке Классон.ДТП произошло в поселке Классон.Фото: Александр ГЛУЗ
Изменить размер текста:

Рязанские полицейские работают на месте трагического ДТП в Михайловском районе, сообщает пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

По данным полиции, 16 апреля в 11:30 в поселке Классон 34-летний местный житель за рулем автомобиля «Жигули» 15-ой модели столкнулся с Volkswagen, после чего по инерции врезался в припаркованную Toyota.

В результате дорожного происшествия водитель отечественного автомобиля погиб после второго столкновения, два его пассажира получили травмы.

Обстоятельства ДТП уточняются.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В рязанских многоэтажках установили лифты с кнопками для слепых
Половодье в Рязанской области ставит антирекорды
В Рязани больных детей учат глотать с помощью гастростомы
Любимов обратился к администрации Рязани по поводу уборки города и ЖКХ
В Рязани открывается «Большой Фестиваль Роботов»
Братья-близнецы из Рязани завоевали награды на первенстве Европы по самбо
В Рязани простились с футбольным тренером Игорем Тарасовым
Экс-сотрудника рязанской лесопилки будут судить за тяжелую травму на производстве
ФСБ раскрыла схему хищений со счетов рязанских судебных приставов
Рязанец смог развестись с женой без ее ведома
Новая БСМП в Рязани готова на 76%
В Рязани сбили пожилого велосипедиста
Ночью из-за выезда на встречку на рязанской дороге погибли два человека
Петр Кочетков из ХК «Рязань» возглавил вратарский рейтинг драфта NHL
В Рязани зарегистрировано два случая присасывания клещей
Рязанец отработает 180 часов за сквернословие
Рязанца отправили в колонию за грабеж и попытку изнасилования дачницы
Рязанские предприниматели торговали котлетами и сердцем цыплят без документов
В Рязани перекрыли движение по проезду Завражнова
Все устройства грозозащиты в Рязанской области введены в работу
В Дядькове Рязани на полдня отключат холодную воду
На рязанские асфальтобетонные заводы нагрянула инспекция минтранса
Рязанка с одной почкой родила здорового малыша
Из загоревшейся в Рязани девятиэтажки эвакуировали 20 человек
Рязанский губернатор предложил компенсировать многодетным семьям проценты по ипотеке