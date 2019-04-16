Любимов обратился к администрации Рязани по поводу уборки города и ЖКХ

СЕГОДНЯ 13:37 2019-04-16T13:37:36+03:00

Он потребовал, чтобы порядок наводили не только в центре, а асфальт не проваливался из-за сгнивших труб

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Губернатор Николай Любимов на заседании кабмина 16 апреля публично обратился к администрации Рязани. В частности, он напомнил, что муниципалитету из областного бюджета второй год подряд выделяются деньги на спецтехнику для уборки города.

- У здания правительства машина-пылесос ездит постоянно. Но город большой, и такая техника должна работать не только в центре, ее надо направлять еще и на другие улицы, чтобы порядок был везде, - цитирует Любимова ryazangov.ru.

Отдачи от немалых средств, выделяемых из региональной казны, губернатор потребовал и в сфере ЖКХ. В частности, субсидии направляются на модернизацию систем теплоснабжения и водоотведения:

- ЖКХ должно быть в порядке, чтобы тепло поступало в дома людей без задержек и аварий, чтобы не было провалов в асфальте из-за сгнившей под землей канализационной трубы, - сказал Любимов.

В заключении он подчеркнул, что правительство «ждет от администрации Рязани серьезной работы» по упомянутым направлениям.

ИСТОЧНИК KP.RU