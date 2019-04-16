2019-04-16T13:14:06+03:00
Общество

В Рязани открывается «Большой Фестиваль Роботов»

Здесь можно будет увидеть и даже опробовать разработки ведущих компаний мира
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В четверг, 18 апреля, в ТРЦ «Премьер» откроется «Большой Фестиваль Роботов». Здесь будут представлены лучшие роботы ведущих компаний мира – это десятки технологий на грани фантастики. А каждые 30 минут гостям будут показывать одно из шести техно-шоу.

– На самой большой в мире выставке технологий CES в Лас-Вегасе хитами этого года стали системы распознающие эмоции и голограммы, которые можно видеть в воздухе без специальных очков. На фестивале все эти технологии уже можно пробовать на себе: специальное эмо-зеркало считает ваши эмоции, а удивительным роботом Сферо можно управлять с помощью улыбки. Голограммы вращаются в воздухе и вызывают удивление, – говорится в сообщении организаторов.

Еще один тренд международных выставок – бионические технологии, когда роботы и технологии копируют движения животных. В Рязань тоже приедет первый в мире робот-паук, способный преодолевать любые препятствия, робот-птица и робот-скорпион, покоряющий скалы. Покажут в нашем городе и представителя подводного мира роботов: первую в мире робота-рыбу из Южной Кореи.

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Экспозицию дополняет отдельное пространство, где можно на себе испробовать космические технологии. В «космосе» можно будет управлять луноходом: обойти лунные ловушки, с которыми под силу справиться только самому уверенному водителю, прокатиться на Большой Медведице.

Также рязанцы смогут порисовать светом, без проводов и батареек, в руке зажечь лампу при помощи подиума «Тесла», попробовать себя в роли настоящего космонавта и на одной из самых сложных «каруселей» – центрифуге.

– Мы стремимся посетить лучшие мировые выставки технологий – рассказывает руководитель проекта Иван Матюхин. – Работаем с производителями инновационного оборудования, чтобы дать возможность детям Рязани познакомиться с ними. Надеемся, что это всерьез заинтересует ребят и в будущем они станут прекрасными инженерами!

Фестиваль будет работать в Рязани в ТРЦ «Премьер» с 18 апреля до 12 мая.

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На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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