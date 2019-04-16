2019-04-16T13:00:25+03:00
Спорт

Братья-близнецы из Рязани завоевали награды на первенстве Европы по самбо

У Андрея Харитонова – «золото», у Дмитрия – «серебро»
Антон КОНОВАЛОВ
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Фото: vk.com/ryazanoblastФото: vk.com/ryazanoblast
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15 апреля на Кипре завершилось юношеское первенство Европы по самбо. Среди 265 спортсменов из 21 страны были рязанские братья-близнецы, воспитанники школы олимпийского резерва «Родной край – Спорт», Андрей и Дмитрий Харитоновы.

Андрей, выступающий в категории до 82 килограммов, завоевал золотую медаль. Он поочередно одолел призеров и победителей мировых и континентальных соревнований Димитрия Кобаури (Грузия), Владимира Жупикова (Беларусь) и Станислава Сергийчука (Украина).

- Мой секрет успеха в том, что я всегда стремлюсь узнать что-то новое на тренировках, а не просто выполняю всю программу на автомате, - приводит слова триумфатора издание «Рязанский спорт».

В свою очередь, Дмитрий среди сверстников на одну весовую категорию выше брата стал вторым. Он уступил только в финале украинцу Ярославу Давидчуку, перед этим оказавшись сильнее Эреза Страусса (Израиль) и Армана Аванесяна (Армения).

Спортсменов поздравили на официальной странице Рязанской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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