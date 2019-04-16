Экс-сотрудника рязанской лесопилки будут судить за тяжелую травму на производстве

СЕГОДНЯ 12:14 2019-04-16T12:14:18+03:00

Изменить размер текста: A A

Касимовские следователи завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего специалиста ООО «Касимов-древ». На деревообрабатывающем предприятии мужчина отвечал за охрану труда и теперь обвиняется в нарушениях работы, из-за которых серьезно пострадал сотрудник.

В июле прошлого года разнорабочий сортировал сырье и попытался вытащить с ленточного транспортера обрезки дерева. Движущиеся части оборудования, вопреки правилам, не были ограждены, и мужчине отрезало руку.

Позже по представлению следователей нарушение в эксплуатации оборудования устранили. Уголовное дело направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU