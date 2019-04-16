ФСБ раскрыла схему хищений со счетов рязанских судебных приставов

СЕГОДНЯ 11:48 2019-04-16T11:48:42+03:00

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В Рязани завершено расследование уголовного дела в отношении бывшей сотрудницы отдела судебных приставов и адвоката одной из коллегий. Женщины подозреваются в трех преступлениях по статье «мошенничество», сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Рязанской области.

За год они похитили с депозитного счета приставов свыше 400 тысяч рублей. Деньги переводили на банковские счета людей, которые якобы были сторонами по исполнительным производствам – по факту же ими не являлись. Схему «работы» выявили сотрудники регионального управления ФСБ России.

– Обе женщины не признали себя виновными, однако собранные доказательства позволили предъявить им обвинение, – говорится в сообщении следователей.

Уголовное дело уже направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU