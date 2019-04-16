Рязанец смог развестись с женой без ее ведома

СЕГОДНЯ 11:23 2019-04-16T11:23:33+03:00

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Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего главного специалиста чучковского ЗАГСа. Сотрудница обвинялась в служебном подлоге, сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Рязанской области.

В декабре 2017 года по просьбе знакомого жителя Чучкова специалист оформила его развод с женой – без ее присутствия и даже ведома. Экс-супруга узнала о своем новом статусе лишь спустя время, когда стала подавать заявление на алименты: муж на ребенка средства не давал. Тут и выяснилось – уже и не муж он вовсе.

Подозреваемая полностью признала свою вину. Мировой судья назначил теперь бывшей сотруднице территориального отдела ЗАГС штраф в 5 тысяч рублей.

Кстати, после этого случая следователи внесли представление об устранении условий, при которых возможно такое преступление. В ЗАГСе усилили контроль над работой сотрудников, а начальник чучковского отдела привлечена к дисциплинарной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU