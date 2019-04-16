Рязанец отработает 180 часов за сквернословие

СЕГОДНЯ 09:01 2019-04-16T09:01:52+03:00

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В Александро-Невском жителя района осудили за публичное оскорбление представителей власти, исполнявших свои служебные обязанности. Его приговорили к 180 часам обязательных работ, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

В октябре 2018-го патрулирующие улицы поселка полицейские увидели сильно пьяного 34-летнего мужчину и предложили ему пройти освидетельствование. Сначала он согласился, но уже в больнице отказался от процедуры и в присутствии медперсонала стал крыть «сопровождающих» благим матом.

В суде сквернослов свою вину признал. Приговор вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU