Рязанца отправили в колонию за грабеж и попытку изнасилования дачницы

СЕГОДНЯ 08:51 2019-04-16T08:51:06+03:00

Мужчина полностью признал вину и отправится в места лишения свободы почти на четыре года

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В Железнодорожном районном суде осудили 48-летнего рязанца, обвиняемого в попытке изнасилования и грабеже, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Суд установил, что 31 июля 2018 года мужчина без постоянного места жительства решил поживиться чем-нибудь на одной из дач садоводческого товарищества. Когда он вошел в дом, то увидел в спальне хозяйку дачи, и решил ее изнасиловать. Однако, довести до конца свои «преступные намерения» мужчина не смог по независящим от него обстоятельствам.

После этого, он забрал у женщины 500 рублей, мобильник, бутылку воды и скрылся.

На суде злоумышленник свою вину признал в полном объеме.

При назначении наказания суд учел, что ранее гражданин уже был судим за особо тяжкое преступление против личности, и вышел из колонии незадолго до попытки изнасилования.

Приговором суда ему назначено наказание в виде 3 лет 9 месяцев лишения свободы с отбыванием назначенного наказания в исправительной колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

ИСТОЧНИК KP.RU