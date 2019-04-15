2019-04-15T20:08:37+03:00
Общество

В Рязани перекрыли движение по проезду Завражнова

Водители почему-то упорно не обращают внимание на ограничивающие дорожные знаки
Поделиться:
Фото 15 апреля 2019 года.Фото 15 апреля 2019 года.
Изменить размер текста:

В Рязани с 12 апреля (пятница) до 8 мая перекрыто движение по проезду Завражнова.

Несмотря на то, что на участке установлены все дорожные знаки, автолюбители упорно продолжают пытаться проехать насквозь от площади Победы до улицы Высоковольтной.

Коммунальщики приступили здесь к ремонту теплотрассы. Место работ огорожено согласно действующим нормативам.

Учитывайте данную информацию при планировании своих маршрутов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Новости Рязани»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Все устройства грозозащиты в Рязанской области введены в работу
В Дядькове Рязани на полдня отключат холодную воду
На рязанские асфальтобетонные заводы нагрянула инспекция минтранса
Рязанка с одной почкой родила здорового малыша
Из загоревшейся в Рязани девятиэтажки эвакуировали 20 человек
Рязанский губернатор предложил компенсировать многодетным семьям проценты по ипотеке
Ректора Рязанского госуниверситета отправили под домашний арест
Губернатор Рязанской области: средства в профессиональные спортклубы вложены не напрасно
Губернатор назвал самые загрязняемые сероводородом районы Рязани
Из-за происшествия на кухне в Рязани эвакуировали кафе CHULAN
В Рязани повторно прикрыли кафе с серьезными нарушениями
На два обхода Рязани в сумме уйдет 60 млрд рублей – это больше годового бюджета области
В прокуратуру направлена жалоба о памятных досках с логотипом одной из партий
В интернет-опросе команде рязанского губернатора поставили «Неуд.»
В Рязани сын убил мать после отказа дать денег на спиртное
Рязанская область примет участие во всероссийском фестивале дворового футбола
На шести улицах Рязани в ближайшие дни отключат электричество
Губернатор прокомментировал ситуацию с главой администрации Рязани
На «Тотальный диктант» рязанцев пришло меньше, чем планировали организаторы
Десять дорог Рязани отремонтируют после проверки прокуратуры: полный список
В Рязани стали известны имена лучших мастеров кия
В рязанском райцентре скрутили героинового курьера
Улетевший в кювет Ford Focus рязанца развалился на части
В Рязанской области начнут строить школу за 133 миллиона рублей
Ряд дорог Рязани отремонтируют после проверки прокуратуры
В Рязанской области сняли с оборота 7000 литров спиртосодержащей жидкости