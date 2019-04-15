В Рязани перекрыли движение по проезду Завражнова

СЕГОДНЯ 19:57 2019-04-15T20:08:37+03:00

Водители почему-то упорно не обращают внимание на ограничивающие дорожные знаки

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В Рязани с 12 апреля (пятница) до 8 мая перекрыто движение по проезду Завражнова.

Несмотря на то, что на участке установлены все дорожные знаки, автолюбители упорно продолжают пытаться проехать насквозь от площади Победы до улицы Высоковольтной.

Коммунальщики приступили здесь к ремонту теплотрассы. Место работ огорожено согласно действующим нормативам.

Учитывайте данную информацию при планировании своих маршрутов.

ИСТОЧНИК KP.RU