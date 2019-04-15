2019-04-15T18:16:54+03:00
Общество

Все устройства грозозащиты в Рязанской области введены в работу

Энергетики разработали план мероприятий по обеспечению надежной работы электросетевых объектов
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Фото: Рязаньэнерго.Фото: Рязаньэнерго.
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В регионе завершают подготовку электрических сетей к предстоящему грозовому сезону, сообщает пресс-служба Рязаньэнерго. Как сообщили в компании, специалисты заранее проанализировали отключения и технологические нарушения, которые произошли из-за грозовых перенапряжений в 2017-2018 годы. На основе данного анализа энергетики разработали план мероприятий по обеспечению надежной работы электросетевых объектов.

К началу грозового сезона на предприятии произвели ревизию эксплуатационного запаса и аварийного резерва оборудования и материалов, а также проверили работоспособность осциллографов, приборов фиксации и определения мест повреждений на воздушных линиях и регистраторов аварийных режимов.

Кроме того, энергетики проверили схемы расстановки устройств грозозащиты на предмет их достаточности в соответствии с требованиями нормативно-технической документации. Все устройства грозозащиты введены в работу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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