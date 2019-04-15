В Дядькове Рязани на полдня отключат холодную воду
ХВС на семи улицах не будет 6,5 часов
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Во вторник. 16 апреля, на ряде улиц поселка Дядьково в Рязани отключат холодную воду, сообщает пресс-служба администрации областного центра. Отключение ХВС вызвано ремонтном водопровода, уточняют в МП «Водоканал».
С 9.30 до 16.00 холодной воды не будет по адресам:
– улица Новая;
– улица Ленпоселок;
– улица Весенняя;
– 1-й Весенний переулок;
– 2-й Весенний переулок;
– 3-я Весенняя линия;
– улица Грачи (нечетная сторона).
Напомним, телефон диспетчерской «Водоканала» 41-06-25. Режим работы – круглосуточно.
ИСТОЧНИК KP.RU