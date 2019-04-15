2019-04-15T18:14:59+03:00
Недвижимость

В Дядькове Рязани на полдня отключат холодную воду

ХВС на семи улицах не будет 6,5 часов
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Во вторник. 16 апреля, на ряде улиц поселка Дядьково в Рязани отключат холодную воду, сообщает пресс-служба администрации областного центра. Отключение ХВС вызвано ремонтном водопровода, уточняют в МП «Водоканал».

С 9.30 до 16.00 холодной воды не будет по адресам:

– улица Новая;

– улица Ленпоселок;

– улица Весенняя;

– 1-й Весенний переулок;

– 2-й Весенний переулок;

– 3-я Весенняя линия;

– улица Грачи (нечетная сторона).

Напомним, телефон диспетчерской «Водоканала» 41-06-25. Режим работы – круглосуточно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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