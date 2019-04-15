2019-04-15T17:26:08+03:00
Политика

Рязанский губернатор предложил компенсировать многодетным семьям проценты по ипотеке

Николай Любимов 15 апреля впервые озвучил это предложение
Иван АНТОНОВ
Поделиться:
..Фото: Павел АВЕРИН
Изменить размер текста:

В ходе отчета перед депутатами Областной думы губернатор Николай Любимов 15 апреля впервые озвучил свое предложение о том, чтобы компенсировать многодетным семьям проценты по ипотеке.

- Опыт некоторых регионов свидетельствует о том, что можно сделать выплату, которая фактически уменьшает до нуля процент по ипотечному кредиту, - заявил глава региона. - Если мы сможем этот метод применить — это не такие большие деньги, на самом деле, — то все многодетные семьи смогут воспользоваться данной мерой.

Речь идет о размере ставки рефинансирования в 9,75%. Губернатор добавил, что впервые озвучивает эту идею, областное правительство ее еще не прорабатывало. Новую меру соцподдержки нужно будет согласовать с Минфином страны.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Все устройства грозозащиты в Рязанской области введены в работу
В Дядькове Рязани на полдня отключат холодную воду
На рязанские асфальтобетонные заводы нагрянула инспекция минтранса
Рязанка с одной почкой родила здорового малыша
Из загоревшейся в Рязани девятиэтажки эвакуировали 20 человек
Ректора Рязанского госуниверситета отправили под домашний арест
Губернатор Рязанской области: средства в профессиональные спортклубы вложены не напрасно
Губернатор назвал самые загрязняемые сероводородом районы Рязани
Из-за происшествия на кухне в Рязани эвакуировали кафе CHULAN
В Рязани повторно прикрыли кафе с серьезными нарушениями
На два обхода Рязани в сумме уйдет 60 млрд рублей – это больше годового бюджета области
В прокуратуру направлена жалоба о памятных досках с логотипом одной из партий
В интернет-опросе команде рязанского губернатора поставили «Неуд.»
В Рязани сын убил мать после отказа дать денег на спиртное
Рязанская область примет участие во всероссийском фестивале дворового футбола
На шести улицах Рязани в ближайшие дни отключат электричество
Губернатор прокомментировал ситуацию с главой администрации Рязани
На «Тотальный диктант» рязанцев пришло меньше, чем планировали организаторы
Десять дорог Рязани отремонтируют после проверки прокуратуры: полный список
В Рязани стали известны имена лучших мастеров кия
В рязанском райцентре скрутили героинового курьера
Улетевший в кювет Ford Focus рязанца развалился на части
В Рязанской области начнут строить школу за 133 миллиона рублей
Ряд дорог Рязани отремонтируют после проверки прокуратуры
В Рязанской области сняли с оборота 7000 литров спиртосодержащей жидкости