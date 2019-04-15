Рязанский губернатор предложил компенсировать многодетным семьям проценты по ипотеке

СЕГОДНЯ 17:03 2019-04-15T17:26:08+03:00

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В ходе отчета перед депутатами Областной думы губернатор Николай Любимов 15 апреля впервые озвучил свое предложение о том, чтобы компенсировать многодетным семьям проценты по ипотеке.

- Опыт некоторых регионов свидетельствует о том, что можно сделать выплату, которая фактически уменьшает до нуля процент по ипотечному кредиту, - заявил глава региона. - Если мы сможем этот метод применить — это не такие большие деньги, на самом деле, — то все многодетные семьи смогут воспользоваться данной мерой.

Речь идет о размере ставки рефинансирования в 9,75%. Губернатор добавил, что впервые озвучивает эту идею, областное правительство ее еще не прорабатывало. Новую меру соцподдержки нужно будет согласовать с Минфином страны.

ИСТОЧНИК KP.RU