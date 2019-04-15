Из загоревшейся в Рязани девятиэтажки эвакуировали 20 человек
В Рязани на улице Забайкальской случился серьезный пожар. В квартире на шестом этаже дома №2 загорелся балкон, пламя охватило 5 квадратных метров.
Как сообщили «Комсомольской правде» в пресс-службе ГУ МЧС информация о возгорании поступила в 14.37, на вызов отправились пять пожарных расчетов. Из подъезда были эвакуированы 20 человек.
Также известно, что к приезду пожарных в квартире уже никого не было, однако впоследствии к медикам с симптомами отравления продуктами горения обратился мужчина, который, как оказалось, самостоятельно покинул загоревшуюся квартиру.
Пожар на улице Забайкальской в Рязани.Источник - vk.com/rzn_life_vk
ИСТОЧНИК KP.RU