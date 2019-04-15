2019-04-15T17:07:59+03:00
Происшествия

Из загоревшейся в Рязани девятиэтажки эвакуировали 20 человек

За помощью к медикам обратился мужчина
Антон КОНОВАЛОВ
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Фото: Людмила Корсакова, vk.com/tr_ryazanФото: Людмила Корсакова, vk.com/tr_ryazan
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В Рязани на улице Забайкальской случился серьезный пожар. В квартире на шестом этаже дома №2 загорелся балкон, пламя охватило 5 квадратных метров.

Как сообщили «Комсомольской правде» в пресс-службе ГУ МЧС информация о возгорании поступила в 14.37, на вызов отправились пять пожарных расчетов. Из подъезда были эвакуированы 20 человек.

Также известно, что к приезду пожарных в квартире уже никого не было, однако впоследствии к медикам с симптомами отравления продуктами горения обратился мужчина, который, как оказалось, самостоятельно покинул загоревшуюся квартиру.

Пожар на улице Забайкальской в Рязани.Источник - vk.com/rzn_life_vk

ИСТОЧНИК KP.RU

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