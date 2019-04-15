2019-04-15T16:47:36+03:00
Общество

Ректора Рязанского госуниверситета отправили под домашний арест

Там он пробудет до конца мая – дальше судьбу Андрея Минаева вновь решит суд
Мария БЛИНОВА
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Рязанский областной суд рассмотрел апелляционные жалобы адвокатов ректора РГУ им. Сергей Есенина Андрея Минаева. Напомним, руководителя вуза задержали 1 апреля и по ходатайству следователей отправили в изолятор. Позже Советский районный суд задержание продлил, однако защита подала апелляцию в областной суд.

Он 15 апреля и принял решение об изменении меры пресечения, сообщает пресс-служба суда. Теперь до 30 мая Андрей Минаев отправится под домашний арест. Ему запрещено общаться с участниками уголовного судопроизводства, получать и отправлять почту, пользоваться интернетом и телефоном (за исключением срочных случаев – вызова скорой помощи, аварийки и т.п.).

Напомним, что Андрей Минаев подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями. А вместе с проректором Еленой Кирьяновой еще и в мошенничестве в особо крупном размере.

РГУ тем временем готовится к назначению и.о. ректора – это должно произойти в течение недели. А следователи взялись за руководство еще одного вуза РязаниАкадемии ФСИН России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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