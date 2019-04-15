Губернатор Рязанской области: средства в профессиональные спортклубы вложены не напрасно
15 апреля губернатор Николай Любимов, отчитываясь перед депутатами Областной думы, по поводу финансирования профессиональных спортклубов из региональных источников заявил:
- Считаю, что средства вложены не напрасно. К примеру, клуб «Рязань-ВДВ» стал победителем чемпионата России и получил право участвовать в Лиге чемпионов УЕФА.
По мнению главы региона, клубы признаны эффективными. Заметим, что при оценке учитываются такие критерии: достижение спортивного результата, наличие в составе наибольшего количества рязанских игроков, привлечение внебюджетных средств, увеличение посещаемости домашних матчей, оплата труда спортсменов в зависимости от результата каждой игры, участие в проведении мастер-классов в спортшколах.
Общая сумма поддержки в 2018 году составляла 197,2 млн. руб.
ИСТОЧНИК KP.RU