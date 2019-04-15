Из-за происшествия на кухне в Рязани эвакуировали кафе CHULAN
15 апреля около 14 часов произошло задымление в кафе CHULAN на улице Почтовой в Рязани. Об этом корреспонденту «Комсомолки» сообщили свидетели чрезвычайного происшествия.
- На кухне началось задымление. Как позже выяснилось, загорелось масло. Мы быстро всех эвакуировали, позвонили 01 и сами ликвидировали очаг возгорания, - рассказывает одна из сотрудниц заведения.
По данным пресс-службы регионального ГУ МЧС, информация об инциденте поступила на пульт дежурного в 14.22. На вызов выезжали четыре пожарных расчета, которым вступать в дело не пришлось, поэтому официально вызов считается ложным.
Из-за ЧП заведение закрылось до 16 часов.Фото: Константин МОГИЛИН
ИСТОЧНИК KP.RU