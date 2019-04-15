В Рязани повторно прикрыли кафе с серьезными нарушениями

СЕГОДНЯ 15:19 2019-04-15T15:19:29+03:00

Изменить размер текста: A A

8 апреля суд по материалам Роспотребнадзора на 30 дней запретил индивидуальному предпринимателю Закиеву эксплуатировать заведение общественного питания на улице Интернациональной. Официально его название звучит как «Пекарня. Кулинария «Домашняя кухня».

Интересно, что в феврале уже выносилось аналогичное решение, но, судя по всему, виновное лицо не исправилось. Вывод ревизоров: нарушения, выявленные при повторной проверке, «представляют угрозу здоровью жильцов» дома №18 корпус 1, где кафе располагается.

ИСТОЧНИК KP.RU