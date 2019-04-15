2019-04-15T14:29:44+03:00
Политика

В прокуратуру направлена жалоба о памятных досках с логотипом одной из партий

Ее подписал первый секретарь Рязанского обкома КПРФ Денис Сидоров
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Многие рязанцы уже привыкли, что разного рода политики и общественные организации присваивают себе заслуги по установке детских площадок во дворах и парках, оставляя при этом недвусмысленные намёки на свою причастность к этим, на самом деле, финансируемым из бюджета, конструкциям. Но одного гражданина справедливо возмутило присутствие логотипа одной из партий на памятных досках, установленных на фасадах ряда рязанских домов в честь Героев Советского Союза, некогда в них проживавших. Гражданин, решив, что обком КПРФ поможет ему разобраться в этой ситуации, направил на партийную почту жалобу. И он не ошибся.

Изучив Положение о мемориальных досках на территории города Рязани, юридическая служба обкома пришла к выводу, что размещение на этих досках логотипов партий, даже в случаях финансирования ими изготовления этих мемориальных досок, неправомерно. В соответствии с положением, на мемориальных досках должны содержаться: характеристика события, которому посвящена мемориальная доска; причина, по которой мемориальная доска установлена именно по данному конкретному адресу; даты, конкретизирующие время причастности лица или события к данному адресу; полное указание Ф.И.О. лица, которому посвящена мемориальная доска. Положением о мемориальных досках не предусмотрено размещение на мемориальной доске иной информации.

В связи с этим, Денисом Сидоровым, первым секретарём Рязанского обкома КПРФ, был направлен депутатский запрос прокурору Рязанской области, целью которого, по сути, является предписание инициаторам и спонсорам установки этих мемориальных досок об их замене на соответствующие закону.

ИСТОЧНИК KP.RU

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