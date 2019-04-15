В интернет-опросе команде рязанского губернатора поставили «Неуд.»

СЕГОДНЯ 14:02 2019-04-15T14:05:40+03:00

Накрутки в этот раз было организовать сложнее – отсюда и результат

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Рязанское региональное отделение общероссийской общественной организации «Деловая Россия» провело очередной опрос. Тема: оценка работы команды главы региона. Голосование приурочили к двухлетию с момента приезда в область Николая Любимова.

Опрос составили так, чтобы люди могли оценить достижения в реализации национальных проектов по 12 направлениям. Плюс добавили еще 4 направления – наиболее значимые именно для Рязанской области.

Голосовать можно было с 1 по 7 апреля. За это время зафиксировано почти 900 заходов на страницу, однако свои оценки поставили лишь 156 человек. Организаторы связывают это с введением авторизации: многих посетителей она остановила. В отличие от прошлого года: когда такого фильтра не было, в опросе четко отслеживались накрутки.

– Люди могли выставить оценки не за все направления, а по тем, что интересуют именно их. Оказалось, что из 156 человек 145 проголосовали по направлениям, связанным с бизнесом. Это говорит о том, что основная часть участников – представители предпринимательского сообщества, что дополнительно свидетельствует о высокой информированности аудитории, – считают организаторы.

Для голосования давалось 5 оценок: -2 (очень плохо), -1 (плохо), 0 (никак), +1 (хорошо), +2 (очень хорошо).

– В итоге показатели абсолютно всех направлений находятся в красной зоне: антирейтинг значительно превышает рейтинг, – резюмируют в «Деловой России».

Главные из направлений, получивших оценку -2: безопасные и качественные автомобильные дороги, экология, борьба с коррупцией, жилье и городская среда, здравоохранение, демография.

Лучшие показатели у направлений: культура, международная кооперация и экспорт, развитие бережливого производства и цифровая экономика.

ИСТОЧНИК KP.RU