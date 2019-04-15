В Рязани сын убил мать после отказа дать денег на спиртное
Оба в момент преступления уже были под градусом
Фото: ryazan.sledcom.ru
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От руки 29-летнего рязанца погибла его мать, сообщает пресс-служба областного СУ СКР. Ужасное преступление произошло 11 апреля в квартире на улице Черновицкой.
Прежде чем разгорелся конфликт, оба его участника распивали спиртное. Сын захотел добавки, но женщина отказалась давать ему деньги. Перепалка переросла в рукоприкладство, от ударов по голове и телу жертва через некоторое время скончалась.
Экспертиза показала, что смерть наступила от побоев, хотя мужчина первоначально пытался это скрыть. Теперь решается вопрос о заключении его под стражу.
ИСТОЧНИК KP.RU