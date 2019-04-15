Рязанская область примет участие во всероссийском фестивале дворового футбола

СЕГОДНЯ 13:23 2019-04-15T13:23:00+03:00

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18 мая – во Всероссийский день футбола – на муниципальном и региональном уровнях состоится торжественная церемония открытия фестиваля дворового футбола и официальный старт отборочных соревнований. Об этом на селекторном совещании сообщила координатор партпроекта «Детский спорт», депутат Государственной Думы Ирина Роднина.

– В прошлом году Россия принимала чемпионат мира по футболу, и после него осталось богатое наследие в виде спортивной инфраструктуры, возросшего интереса к футболу и активных болельщиков. Поэтому мы решили запустить новое направление партийного проекта «Детский спорт» – «Дворовый футбол», – рассказала Ирина Роднина.

Направление будет реализовываться в три этапа: муниципальном – регулярные соревнования на с конца мая по конец августа, региональном – турниры с участием победителей муниципальных этапов в первой половине августа, и финальном – он пройдет в Санкт-Петербурге в последние дни августа.

Рязанская область в настоящее время оформляет заявку для участия в турнире, рассказал председатель общественного совета партийного проекта «Детский спорт», директор физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном «Классика» Николай Горбунов.

– Команды начнут формироваться, когда у нас будет положение о проведении турнира, – отметил он. — Это будут дворовые команды и школьные сборные. То есть играть будут любители футбола, а не профессионалы.

Принять участие в турнире смогут ребята 12-14 лет.

– Кроме того, реализация направления «Дворовый футбол» позволит организовать досуг подростков на каникулах, – подчеркнул Николай Горбунов.

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ИСТОЧНИК KP.RU