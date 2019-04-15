На шести улицах Рязани в ближайшие дни отключат электричество

СЕГОДНЯ 13:14 2019-04-15T13:14:38+03:00

Это связано с работами на одной из подстанций и на воздушных линиях

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16 и 17 апреля в Рязани по ряду адресов в течение нескольких часов будет отсутствовать электричество. Об этом сообщает пресс-служба администрации города со ссылкой на управление энергетики и ЖКХ.

Так, во вторник и среду из-за работ на трансформаторной подстанции с 9.00 до 18.00 не будет света в следующих домах:

- Первомайский проспект, 28, 28а;

- ул. Павлова, 11 корп. 3, 21а.

Остальные отключения связаны с работами на воздушной линии. В списке на 16 апреля (с 9.00 до 16.00):

- ул. Чернобаевская, 26;

- ул. Дзержинского, 73.

В списке на 17 апреля (с 9.30 до 16.00):

- поселок Мехзавода, 5, 6, 9, 10, 11, 11а, 12, 29;

- ул. Карьерная, 1, 2, 3, 13, 17.

ИСТОЧНИК KP.RU