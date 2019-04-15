На шести улицах Рязани в ближайшие дни отключат электричество
16 и 17 апреля в Рязани по ряду адресов в течение нескольких часов будет отсутствовать электричество. Об этом сообщает пресс-служба администрации города со ссылкой на управление энергетики и ЖКХ.
Так, во вторник и среду из-за работ на трансформаторной подстанции с 9.00 до 18.00 не будет света в следующих домах:
- Первомайский проспект, 28, 28а;
- ул. Павлова, 11 корп. 3, 21а.
Остальные отключения связаны с работами на воздушной линии. В списке на 16 апреля (с 9.00 до 16.00):
- ул. Чернобаевская, 26;
- ул. Дзержинского, 73.
В списке на 17 апреля (с 9.30 до 16.00):
- поселок Мехзавода, 5, 6, 9, 10, 11, 11а, 12, 29;
- ул. Карьерная, 1, 2, 3, 13, 17.
ИСТОЧНИК KP.RU