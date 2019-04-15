На «Тотальный диктант» рязанцев пришло меньше, чем планировали организаторы

СЕГОДНЯ 12:23 2019-04-15T12:54:14+03:00

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В минувшую субботу, 13 апреля, в Рязанской области прошел «Тотальный диктант». Ежегодная акция по проверке знаний русского языка состоялась в нашем регионе в пятый раз, а по всем у миру – уже в 16-й.

В этом году «Тотальный диктант» писали на 23 площадках региона, причем ряд районов участие в нем приняли впервые. В Рязани же грамотность и пунктуацию проверяли на трех площадках, основной, разумеется, стала библиотека имени Горького. Кстати, здесь сочинение Павла Басинского на тему спектакля по пьесе Горького «На дне» диктовала директор библиотеки Наталья Гришина, сообщает телеканал ТКР.

Предварительно организаторы рассчитывали, что акция соберет свыше 800 жителей области, однако «Тотальный диктант» писали порядка 650 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU