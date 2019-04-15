Десять дорог Рязани отремонтируют после проверки прокуратуры: полный список

СЕГОДНЯ 11:59 2019-04-15T11:59:16+03:00

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15 апреля стало известно, что прокуратура Железнодорожного района Рязани направила в суд целый ряд исковых заявлений – надзорный орган требует обязать администрацию города отремонтировать участки дорог на десяти улицах.

Иски, напомним, поданы после проверок прокуратуры, которые провели, как только сошел снег. В итоге выявлены нарушения требований ГОСТа. По нему выбоины не должны превышать 15 см в длину, 60 см в ширину и 5 см в глубину. Однако обнаруженные ямы куда больше: к примеру, на улице Весенней их глубина доходит до 14 см, а длина до 1,5 метров.

Пресс-служба областной прокуратуры предоставила «Комсомолке» перечень всех десяти участков:

– улица Весенняя: от перекрестка с улицей Высоковольтной до улицы Шевченко;

– улица Пушкина: от дома 7 до дома 39 (здесь ямы глубиной до 10 см);

– улица Полетаева: от перекрестка с улицей Чернышевского до улицы Гоголя;

– от перекрестка улиц Щорса и Черновицкой до Южного промузла;

– улица Высоковольтная: между улицами Островского и Весенней;

– улица Военных автомобилистов: от Михайловского шоссе до ж/д переезда 201 км;

– улица 4-я Линия: участок около домов 60 и 64;

– улица Шевченко: участки дорог у домов 30, 31, 41/51, 50 и 52а;

– улица Семена Середы: от дома 23/27 до дома 20 по улице Типанова;

– улица Островского: участок между пересечениями с улицами Полетаева и Братиславской.

Сейчас заявления находятся на рассмотрении в суде. После его решения горадминистрация обязана будет устранить нарушения – то есть привести эти участки в порядок.

ИСТОЧНИК KP.RU