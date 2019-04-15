В Рязани стали известны имена лучших мастеров кия

СЕГОДНЯ 11:13 2019-04-15T11:13:25+03:00

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Чемпионат области по бильярдному спорту в дисциплине «Динамичная пирамида» в минувшие выходные прошел в Рязани. В соревнованиях приняли участие 37 сильнейших рязанских мастеров кия. Об этом сообщила пресс-служба областной федерации бильярда.

Победил воспитанник СШОР ЦСК Иван Королев, «серебро» у Ивана Алпатова, третье место поделили Михаил Богданов и Владимир Комолов. Именно этот квартет будет представлять Рязань в предстоящем чемпионате России, который пройдет в Санкт-Петербурге.

ИСТОЧНИК KP.RU