В рязанском райцентре скрутили героинового курьера
На улице поселка Шилово скрутили подозреваемого в распространении наркотиков. 30-летний мужчина пытался сбежать, но его поймали, уложили на землю и обнаружили при нем 151 грамм героина в нескольких упаковках.
На видео, предоставленном пресс-службой областного УМВД, задержанный признается, что пришел за «закладкой», которую собирался «скинуть дальше». По его собственным словам, этим он занимался примерно месяц.
Полиция вычислила курьера по характерной активности в интернете. Действовал он в Рязани: в тайнике, который он показал полицейским, было еще 2 грамма сильнодействующего вещества.
Расследование уголовного дела продолжается.
В Шилове полицейские изъяли 150 граммов героина.
ИСТОЧНИК KP.RU