2019-04-15T11:03:31+03:00
Происшествия

В рязанском райцентре скрутили героинового курьера

При нем обнаружили 151 грамм сильнодействующего наркотика [видео]
Антон КОНОВАЛОВ
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На улице поселка Шилово скрутили подозреваемого в распространении наркотиков. 30-летний мужчина пытался сбежать, но его поймали, уложили на землю и обнаружили при нем 151 грамм героина в нескольких упаковках.

На видео, предоставленном пресс-службой областного УМВД, задержанный признается, что пришел за «закладкой», которую собирался «скинуть дальше». По его собственным словам, этим он занимался примерно месяц.

Полиция вычислила курьера по характерной активности в интернете. Действовал он в Рязани: в тайнике, который он показал полицейским, было еще 2 грамма сильнодействующего вещества.

Расследование уголовного дела продолжается.

В Шилове полицейские изъяли 150 граммов героина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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