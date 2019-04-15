2019-04-15T11:51:26+03:00
Происшествия

Улетевший в кювет Ford Focus рязанца развалился на части

Водитель оказался в стельку пьян
Мария БЛИНОВА
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Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.
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В воскресенье, 14 апреля, в 13.55 в Клепиковском районе произошло ДТП, сообщает пресс-служба рязанского Управления ГИБДД. Авария случила на 208 км дороги Москва-Егорьевск-Тума-Касимов.

34-летний житель Клепиковского района на легковушке Ford Focus ехал в сторону Касимова, не справился с управлением и улетел в кювет. Здесь машина опрокинулась и, судя по фото, буквально развалилась на части.

Позже выяснилось, что водитель был крепко пьян: у него обнаружили 11 миллиграммов алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Вместе с 34-летним пассажиром после ДТП водитель обращался за помощью врачей, но госпитализации не потребовалось.

Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.

Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.

Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.

Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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