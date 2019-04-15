В Рязанской области начнут строить школу за 133 миллиона рублей

СЕГОДНЯ 10:02 2019-04-15T10:10:29+03:00

Школа в селе Ильинка. По ее типовому проекту будет вестись строительство и в селе Незнаново. Фото: vk.com/ilinkaschool18852019forever

Завершиться работы в селе Незнаново должны летом 2020 года

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В Рязанской области объявили аукцион на строительство в селе Незнаново Кораблинского района школы на 132 места. Цена контракта с подрядчиком не превысит 133 миллионов рублей.

Типовой проект, разработанный для школы в селе Ильинка Скопинского района, открывшейся в 2018-м, предусматривает спортзал размером 12 на 24 метра. Сдать объект планируется не позже 15 июня 2020 года.

Победителя аукциона назовут в середине мая.

Напомним, нынешний учебный год в новой школе также начали юные жители села Плахино Захаровского района.

ИСТОЧНИК KP.RU