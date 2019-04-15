В Рязанской области начнут строить школу за 133 миллиона рублей
Завершиться работы в селе Незнаново должны летом 2020 года
Школа в селе Ильинка. По ее типовому проекту будет вестись строительство и в селе Незнаново. Фото: vk.com/ilinkaschool18852019forever
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В Рязанской области объявили аукцион на строительство в селе Незнаново Кораблинского района школы на 132 места. Цена контракта с подрядчиком не превысит 133 миллионов рублей.
Типовой проект, разработанный для школы в селе Ильинка Скопинского района, открывшейся в 2018-м, предусматривает спортзал размером 12 на 24 метра. Сдать объект планируется не позже 15 июня 2020 года.
Победителя аукциона назовут в середине мая.
Напомним, нынешний учебный год в новой школе также начали юные жители села Плахино Захаровского района.
ИСТОЧНИК KP.RU