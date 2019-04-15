Ряд дорог Рязани отремонтируют после проверки прокуратуры
Прокуратура Железнодорожного района Рязани проверила состояние ряда дорог облцентра, сообщает пресс-служба надзорного органа. По соответствующему ГОСТу, на проезжей части не должно быть просадок, выбоин и других дефектов, затрудняющих движение автомобиля.
– Предельные размеры отдельных дефектов не должны превышать по длине 15 см, ширине 60 см и глубине 5 см, – говорится в сообщении прокуратуры. – Срок ликвидации повреждений не должен превышать 10 суток.
Проверили дорогу на улице Островского: участок от улицы Полетаева до улицы Братиславской. ГОСТу этот асфальт не соответствует. В итоге прокуратура направила в суд исковое заявление – требует обязать горадминистрацию отремонтировать участок.
Помимо этого проверили еще 9 участков и по всем в суд отправлены аналогичные иски. Сейчас заявления находятся на рассмотрении.
ИСТОЧНИК KP.RU