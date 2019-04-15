В Рязанской области сняли с оборота 7000 литров спиртосодержащей жидкости

СЕГОДНЯ 09:00 2019-04-15T09:08:17+03:00

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Роспотребнадзор отчитался о работе по контролю за оборотом спиртосодержащей продукции в I квартале 2019 года. За это время совместно с правоохранительными органами управление изъяло в Рязанской области почти 7000 литров жидкости, не предназначенной для употребления в пищу, из-за различных нарушений.

Прежде всего, речь идет о «незамерзайке», при исследованиях которой треть проб не соответствовала нормативным требованиям. Как итог деятельность двух объектов проверок, включая одного производителя, приостановили, а материалы еще двух дел находятся на рассмотрении.

Всего в результате ревизий, в том числе в сфере оборота алкогольных напитков, Роспотребнадзор вынес 65 постановлений о штрафах на 319 тысяч рублей, причем большинство провинившихся - ИП.

ИСТОЧНИК KP.RU