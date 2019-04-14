Рязань-ВДВ начала сезон с крупной победы

14 Апр 22:26 2019-04-14T22:26:33+03:00

Изменить размер текста: A A

14 апреля стартовал новый чемпионат России по женскому футболу. Первую игру рязанской команде предстояло провести дома с футболистками из столицы Удмуртии.

Несмотря на весьма отвратительную погоду, рязанки показали достойную игру, уже на 6-й минуте распечатав ворота гостей. В середине второго тайма Кристина Чичкала удвоила счет, а за 10 минут до конца Любовь Кипяткова поставила победную точку – 3:0.

По словам главного тренера рязанской команды Константина Климашина, первая игра получилась весьма хорошей, и все установки, наигранные при подготовке к сезону, были выполнены.

Следующую домашнюю встречу Рязань-ВДВ проведет в субботу, 20 апреля, с красноярским «Енисеем». Время проведения матча уточняется.

ИСТОЧНИК KP.RU