У ТРЦ «Атрон» в Рязани произошло ДТП с участием двух иномарок

14 Апр 20:13 2019-04-14T20:13:02+03:00

Фото: «Подслушано у водителей в Рязани»/Виталий Карпунов.

Дорогу на улице Ленина не поделили Daewoo и Nissan [фото]

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Днем 14 апреля на улице Ленина недалеко от ТРЦ «Атрон» произошло ДТП, сообщается в группе «Подслушано у водителей в Рязани». В центре города столкнулись два легковых автомобиля Nissan и Daewoo.

«Водитель Daewoo не посмотрел и решил перестроиться. Справа пытались уйти от удара, поэтому машина так и стоит», говорится в сообщении одного из очевидцев.

По предварительным данным, никто из людей не пострадал.

Подробности дорожно-транспортного происшествия уточняются.

Напомним, утром 13 апреля на улице Октябрьской произошло серьезное ДТП. На пересечении с улицей Магистральной столкнулись автомобили Lada Kalina и Skoda Fabia. Подробности ДТП>>>

ИСТОЧНИК KP.RU