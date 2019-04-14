У ТРЦ «Атрон» в Рязани произошло ДТП с участием двух иномарок
Днем 14 апреля на улице Ленина недалеко от ТРЦ «Атрон» произошло ДТП, сообщается в группе «Подслушано у водителей в Рязани». В центре города столкнулись два легковых автомобиля Nissan и Daewoo.
«Водитель Daewoo не посмотрел и решил перестроиться. Справа пытались уйти от удара, поэтому машина так и стоит», говорится в сообщении одного из очевидцев.
По предварительным данным, никто из людей не пострадал.
Подробности дорожно-транспортного происшествия уточняются.
Напомним, утром 13 апреля на улице Октябрьской произошло серьезное ДТП. На пересечении с улицей Магистральной столкнулись автомобили Lada Kalina и Skoda Fabia. Подробности ДТП>>>
ИСТОЧНИК KP.RU