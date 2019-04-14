Апрельский снег продлится в Рязани до понедельника

СЕГОДНЯ 16:52 2019-04-14T16:52:33+03:00

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В понедельник, 15 апреля, в Рязани ожидается облачная погода с прояснениями, информирует пресс-служба регионального МЧС. Ночью местами небольшой дождь и мокрый снег, днем — дождь. Ветер северо-восточный, порывами до 11 метров в секунду.

Температура воздуха ночью -2...+3°С, днем +7...+12°С.

Кроме того, по данным Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды до конца суток 14 апреля на территории Рязанской области ожидаются сильные осадки в виде мокрого снега и дождя. Видимость ухудшится тысячи метров. Порывы ветра могут достигать 17 метров в секунду.

ИСТОЧНИК KP.RU