В Рязани на ярмарке у продавца украли сумку с дневной выручкой

СЕГОДНЯ 11:34 2019-04-14T11:34:35+03:00

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Полицейские раскрыли кражу дамской сумочки на ярмарке в Горроще, сообщает пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

Накануне в дежурную часть обратилась 50-летняя женщина, которая сообщила, что у нее украли дамскую сумку. Потерпевшая пояснила, что она живет в Ивановской области, и регулярно участвует в городских ярмарках, которые проходят в Рязани в микрорайоне Горроща. Собирая вечером товар с прилавков, ивановка на несколько минут упустила из вида сумку, в которой находилась вся ее дневная выручка – 27 тысяч рублей. Не найдя среди товара ридикюль с деньгами, она сразу же позвонила в полицию.

Осмотрев территорию, полицейские обнаружили неподалеку от проходившей ярмарки видеокамеру, размещенную на одном из близлежащих торговых центров. Примечателен был тот факт, что женщина абсолютно точно указала возможный промежуток времени, когда пропала сумка.

Проанализировав записи видеонаблюдения, оперативники отметили двух молодых людей, проходивших мимо палатки предпринимательницы в указанное время. Один из них оказался знаком полицейским. Его личность быстро установили, а потом подозреваемого задержали. Им оказался ранее судимый за незаконный оборот наркотиков 37-летний рязанец.

Возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU