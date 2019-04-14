На трассе в Рязанском районе избили велосипедиста

СЕГОДНЯ 11:03 2019-04-14T11:07:15+03:00

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13 апреля около 17:00 на трассе в Рязанском районе обнаружили сбитого велосипедиста. Об этом в социальных сетях рассказал один из очевидцев. Происшествие произошло на съезде к селу Вышгород (старая дорога Болошнево – Листвянка).

«Мужчина был в плохом состоянии, практически не разговаривал. Когда выносили на обочину дороги, стал сильно кричать. У него были боли в правом боку, под глазом большой синяк, разбита губа. Прибывшие на место сотрудники ГИБДД, сказали, что мужчина пьян», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, велосипедиста либо сбили на небольшой скорости и избили, либо просто избили за помехи на трассе.

Вечером выяснилось, что мужчину доставили в Рязанскую областную клиническую больницу.

Подробности дорожного происшествия уточняются.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.ryazan.kp.ru/video/embed/703092" frameborder="0"></iframe> Избитого или сбитого велосипедиста доставили в больницу.Видео: «Жесть Рязани».

ИСТОЧНИК KP.RU