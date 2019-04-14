На трассе в Рязанском районе избили велосипедиста
13 апреля около 17:00 на трассе в Рязанском районе обнаружили сбитого велосипедиста. Об этом в социальных сетях рассказал один из очевидцев. Происшествие произошло на съезде к селу Вышгород (старая дорога Болошнево – Листвянка).
«Мужчина был в плохом состоянии, практически не разговаривал. Когда выносили на обочину дороги, стал сильно кричать. У него были боли в правом боку, под глазом большой синяк, разбита губа. Прибывшие на место сотрудники ГИБДД, сказали, что мужчина пьян», — говорится в сообщении.
По предварительным данным, велосипедиста либо сбили на небольшой скорости и избили, либо просто избили за помехи на трассе.
Вечером выяснилось, что мужчину доставили в Рязанскую областную клиническую больницу.
Подробности дорожного происшествия уточняются.
Избитого или сбитого велосипедиста доставили в больницу.Видео: «Жесть Рязани».
ИСТОЧНИК KP.RU