2019-04-14T11:07:15+03:00
Происшествия

На трассе в Рязанском районе избили велосипедиста

Дорожное происшествие произошло по направлению к селу Вышгород [видео]
Поделиться:
Проезжавшие мимо автомобилисты, оттащили мужчину с дороги и вызвали скорую. Фото: «Жесть Рязани».Проезжавшие мимо автомобилисты, оттащили мужчину с дороги и вызвали скорую. Фото: «Жесть Рязани».
Изменить размер текста:

13 апреля около 17:00 на трассе в Рязанском районе обнаружили сбитого велосипедиста. Об этом в социальных сетях рассказал один из очевидцев. Происшествие произошло на съезде к селу Вышгород (старая дорога Болошнево – Листвянка).

«Мужчина был в плохом состоянии, практически не разговаривал. Когда выносили на обочину дороги, стал сильно кричать. У него были боли в правом боку, под глазом большой синяк, разбита губа. Прибывшие на место сотрудники ГИБДД, сказали, что мужчина пьян», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, велосипедиста либо сбили на небольшой скорости и избили, либо просто избили за помехи на трассе.

Вечером выяснилось, что мужчину доставили в Рязанскую областную клиническую больницу.

Подробности дорожного происшествия уточняются.

Избитого или сбитого велосипедиста доставили в больницу.Видео: «Жесть Рязани».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Ушел из жизни рязанский футбольный тренер Игорь Тарасов
В 77 селениях Рязанской области проведут высокоскоростной интернет
В Рязани на ярмарке у продавца украли сумку с дневной выручкой
Скончался ведущий преподаватель Рязанского музыкального колледжа Александр Надейкин
ФК «Рязань» одержал первую официальную победу в 2019 году
В рязанском райцентре Путятино на пожаре погиб человек
Рязанские пожарные обнаружили труп человека в сгоревшем доме
В Рязани в поселке Приокский после ДТП одна из машин вылетела на тротуар
На пожаре на улице Ломоносова в Рязани погиб мужчина
Районный суд Рязани признал увольнение Бурцева законным
Рязанское УМВД подтвердило, что сообщения о минировании поступали
В Рязани эвакуируют администрацию города
С помощью приставов газовики взыскали с рязанцев еще 18 миллионов
На месяц в Рязани изменится схема движения маршрутки №41