Скончался ведущий преподаватель Рязанского музыкального колледжа Александр Надейкин

СЕГОДНЯ 00:04 2019-04-14T00:04:01+03:00

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12 апреля на 49-ом году жизни скончался ведущий преподаватель, председатель предметно-цикловой комиссии Сольного и хорового народного пения Рязанского музыкального колледжа имени Пироговых Александр Михайлович Надейкин. Об этом сообщает министерство культуры и туризма Рязанской области

За годы работы в музыкальном колледже Александр Надейкин подготовил большое количество специалистов. Его студенты многократно удостаивались званий Лауреатов и Дипломантов многих престижных международных, всероссийских, региональных конкурсов, участвовали в Молодежных Дельфийских играх России.

С 2011 года являлся руководителем Образцового коллектива Рязанской области ансамбля народной песни «Пересвет».

Министерство культуры и туризма Рязанской области выражает искренние соболезнования семье и близким покойного. Александр Михайлович Надейкин навсегда останется в сердцах учеников, коллег и друзей.

СПРАВКА «КП»

Александра Михайлович Надейкин родился 17 февраля 1971 года.

В 1990 году окончил Саранское музыкальное училище имени Кирюкова, в 2004 году Российскую академию музыки имени Гнесиных.

Воинскую службу проходил в Московском государственном академическом ансамбле песни и пляски МВО.

Александр Надейкин являлся Лауреатом премии фонда «Меценаты Столетия» (2010).

Награжден:

Почетной грамотой Министерства культуры РФ (2010);

медалью им. Г.В. Свиридова «Наше наследие» от Общественной организации «Россия Православная» и Петровской грамотой «За большие достижения на Международных конкурсах» в (Сочи, 2012);

Памятным знаком губернатора Рязанской области «За наивысшие достижения» (Рязань 2013);

Знаком губернатора Рязанской области «За усердие» (2014);

Почетной грамотой губернатора Рязанской области (2016).

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ИСТОЧНИК KP.RU