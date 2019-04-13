ФК «Рязань» одержал первую официальную победу в 2019 году

13 Апр 21:24 2019-04-13T21:37:57+03:00

К сожалению, Сергею Правкину в очередной раз не удается взять пенальти. Фото: пресс-служба ФК "Химки".

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13 апреля в Подмосковье ФК «Рязань» одержал первую в 2019 году победу. Со счетом 1:3 были повержены «Химки-М».

В середине первого тайма Кирилл Зубков в подкате отобрал мяч в центре поля, продвинулся ближе к штрафной площади и пробил по воротам — неудачно, мяч от защитников отскочил к Евгению Маричеву. Наш полузащитник прострелил, и новобранцу команды Алексею Баеву оставалось только подставить ногу — 0:1.

Больше в первом тайме особо интересного не было, если не считать удаления химкинца Максима Жумабекова. Игрока отправили восвояси поле второй желтой карточки за срыв атаки.

На игру во втором тайме рязанские футболисты сразу выходили при счете 0:2. Именно такие цифры красовались на табло местного стадиона. Минут через пять ошибку исправили, но пророчество сбылось. Правда, только на 67 минуте. В отсутствии замененного Маричева штрафной подавал Кирилл Зубков. Алексей Баев без особой борьбы технично переправил головой мяч в угол ворот — теперь уже точно 0:2.

Отметим, что к тому моменту «Химки-М» минут двадцать как играли вдевятером. За отборный мат в адрес главного судьи поле покинул капитан хозяев Андрей Евдокимов.

Ну а дальше пришло время Влада Мещерякова. Вышедший на замену нападающий в течение двух минут сумел дважды отличиться: сначала с передачи Баева, потом после паса Климашина. Но судья засчитал только вторую попытку. В первом случае рязанский игрок находился вне игры.

Казалось, все шло к разгромной победе, но в конце матча рязанцы привезли пенальти, и Темур Джикия четко пробил в верхний угол ворот. Итоговый счет — 1:3. Рязанская команда без особых проблем переиграла молодежку «Химок».

Следующий матч наша команда проведет на выезде 20 апреля в Саратове против местного «Сокола».

Видеообзор матча Химки-М - Рязань .13.04.18 г. Олимп - Первенство России по футболу среди команд ПФЛ. Зона Центр . 19-й тур. Химки-М - Рязань . Видеообзор.

ИСТОЧНИК KP.RU