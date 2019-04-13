В рязанском райцентре Путятино на пожаре погиб человек

СЕГОДНЯ 18:45 2019-04-13T18:54:59+03:00

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Завершение пятницы (12 апреля) и начало субботы (13 апреля) в Рязанской области было отмечено целой чередой смертельных пожаров.

В пятницу трагедия унесла жизнь мужчины на улице Ломоносова в Рязани, рано утром в субботу серьезный пожар произошел на 5-м проезде Осипенко (Рязань). При разборе завалов здесь обнаружили труп неустановленного человека.

В субботу в 9.38 еще один смертельный пожар произошел в райцентре Путятино. Загорелся двухквартирный одноэтажный деревянный дом. Выгорела одна из комнат. Погиб мужчина 1983 года рождения.

На ликвидацию пожара выезжали два пожарных автомобиля и пять человек личного состава Государственной противопожарной службы.

ИСТОЧНИК KP.RU