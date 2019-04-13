2019-04-13T14:33:07+03:00
Происшествия

Рязанские пожарные обнаружили труп человека в сгоревшем доме

Личность погибшего устанавливается
Роман ДОРОФЕЕВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Рано утром в субботу, 13 апреля, в 4.06 на пульт Единой службы спасения поступило сообщение о пожаре в жилом деревянном доме (обложен кирпичом) на 5-м проезде Осипенко в Рязани. На ликвидацию ЧП выехали пять пожарных автомобилей и 15 человек личного состава Государственной противопожарной службы. Огонь сильно повредил строение.

При разборе пожарища в доме был обнаружен мертвый человек – его личность в настоящее время устанавливается. Также специалисты работают над выяснением причины пожара.

Доследственную проверку по факту гибели человека проводит Железнодорожный МСО СКР по Рязанской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Новости Рязани»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Рязани в поселке Приокский после ДТП одна из машин вылетела на тротуар
На пожаре на улице Ломоносова в Рязани погиб мужчина
Районный суд Рязани признал увольнение Бурцева законным
Рязанское УМВД подтвердило, что сообщения о минировании поступали
В Рязани эвакуируют администрацию города
С помощью приставов газовики взыскали с рязанцев еще 18 миллионов
На месяц в Рязани изменится схема движения маршрутки №41
Бесплатный ремонт квартиры обошелся рязанке в 100 тысяч рублей
В Рязани саперы проверяют три больницы и торговый центр
В рязанской школе проведут учебную эвакуацию из-за половодья
Центробанк проверит обоснованность роста цен на ОСАГО
При поддержке РНПК рязанские школьники посетили музей леса
В кадровый резерв рязанских чиновников вошла сотрудница калужского завода
В Клепиковском и Спасском районах этим летом отремонтируют ряд дорог
В рязанской глубинке ревнивица накинулась на подругу с ножом
Рязанским школьникам объяснили, куда жаловаться на новости, подрывающие авторитет власти
Крупный производитель мяса в Рязани заплатил все налоги после возбуждения уголовного дела
В Рязани обнаружили подпольный цех по производству сигарет
В рейтинге безопасности дорог рязанские не сдвинулась ни на строчку
Специалист стройнадзора оценил качество благоустройства рязанского сквера
Рязанцев пригласили на субботник у дома Хвощинских
Мост нового обхода Сасова возводят с опережением графика
Солотчу и два района Рязанской области подключат к цифровым электросетям
В рязанском райцентре отключился газ
Рязанские заключенные досрочно сдали ЕГЭ на четверки и тройки
В выходные рязанская ГИБДД проведет масштабные рейды
Застрявший в рязанском дворе мусоровоз еще и асфальт проломил