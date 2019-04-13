Рязанские пожарные обнаружили труп человека в сгоревшем доме

СЕГОДНЯ 14:31 2019-04-13T14:33:07+03:00

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Рано утром в субботу, 13 апреля, в 4.06 на пульт Единой службы спасения поступило сообщение о пожаре в жилом деревянном доме (обложен кирпичом) на 5-м проезде Осипенко в Рязани. На ликвидацию ЧП выехали пять пожарных автомобилей и 15 человек личного состава Государственной противопожарной службы. Огонь сильно повредил строение.

При разборе пожарища в доме был обнаружен мертвый человек – его личность в настоящее время устанавливается. Также специалисты работают над выяснением причины пожара.

Доследственную проверку по факту гибели человека проводит Железнодорожный МСО СКР по Рязанской области.

ИСТОЧНИК KP.RU