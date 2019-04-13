В Рязани в поселке Приокский после ДТП одна из машин вылетела на тротуар

СЕГОДНЯ 13:21 2019-04-13T13:22:35+03:00

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Утром в субботу, 13 апреля, на улице Октябрьской (поселок Приокский) в Рязани произошло серьезное ДТП. На пересечении с улицей Магистральной столкнулись автомобили Lada Kalina и Skoda Fabia. От удара автомобиль Lada Kalina отбросило на пешеходную зону парка Советско-Польского братства по оружию.

Официальной информации по данному ДТП пока не поступало. Но, судя по характеру повреждений автомобилей, без пострадавших не обошлось.

Информация уточняется.

Фото с места ДТП.Фото: Константин МОГИЛИН

Фото: Константин МОГИЛИН

ИСТОЧНИК KP.RU