В Рязани в поселке Приокский после ДТП одна из машин вылетела на тротуар
Столкнулись Lada Kalina и Skoda Fabia
Фото с места ДТП.Фото: Константин МОГИЛИН
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Утром в субботу, 13 апреля, на улице Октябрьской (поселок Приокский) в Рязани произошло серьезное ДТП. На пересечении с улицей Магистральной столкнулись автомобили Lada Kalina и Skoda Fabia. От удара автомобиль Lada Kalina отбросило на пешеходную зону парка Советско-Польского братства по оружию.
Официальной информации по данному ДТП пока не поступало. Но, судя по характеру повреждений автомобилей, без пострадавших не обошлось.
Информация уточняется.
Фото с места ДТП.Фото: Константин МОГИЛИН
Фото: Константин МОГИЛИН
ИСТОЧНИК KP.RU
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